Turbulens har præget Barcelona op til præsidentvalg

Det seneste halve år op til valget i FC Barcelona har været præget af turbulens. Her følger en række nedslag:

* 19. august: Ronald Koeman præsenteres som ny cheftræner.

* 25. august: Klubben bekræfter, at Lionel Messi ønsker at forlade klubben.

* September: En frikøbsklausul svarende til fem milliarder kroner kommer til at betyde, at Messi alligevel må blive i Barcelona. Messis lejr mente ellers ikke, at denne klausul stadig var gældende.

* 27. oktober: Præsident Josep Maria Bartomeu træder tilbage som præsident.

* 15. januar: Barcelona meddeler, at præsidentvalget, der skulle løbe af stablen ni dage senere, udskydes. Kort efter meldes 7. marts ud som ny dato.

* 2. januar: Flere medier, herunder Marca, beretter, at Barcelonas gæld lyder på hele 8,8 milliarder kroner, og 5,5 milliarder af gælden er kortfristet.

* 31. januar: Avisen Mundo Deportivo har fået fingrene i Messis kontrakt og beretter, at Messi tjener omkring en milliard kroner om året i sin nuværende fireårige aftale. Det udløser kritik midt i klubbens økonomiske krise.

* 1. marts: Ekspræsident Josep Maria Bartomeu bliver anholdt under en politirazzia, der også omfatter Barcelonas administrationsbygninger på Camp Nou i en sag om muligt misbrug af et pr-bureau.