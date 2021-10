Tunge ben og lunken indsats var ideel for Antonsen

Mens Viktor Axelsen tromlede hen over Sydkoreas bedste herresingle i onsdagens gruppefinale ved Thomas Cup, sled Anders Antonsen lidt mere i det i anden herresingle.

- Nu havde jeg ikke spillet i tre dage, og den første kamp var ikke synderligt hård, så jeg havde lyst til at få den der følelse, hvor det blev hårdt, og hvor jeg lige skulle grave lidt dybt for at finde kræfterne og bevægelsen frem, siger han.

- Det kæmpede jeg med derinde, og jeg tror, det er rigtig sundt at have haft den følelse, inden jeg skal ind og møde nogle rigtig, rigtig gode modstandere på fredag.

Antonsen sad over i den anden gruppekamp mod Tyskland, mens han fejede gulv med Frankrigs Arnaud Merkle i den første gruppekamp.

Med sejren over Sydkorea snuppede Danmark som sagt førstepladsen i gruppen. Det betyder, at Antonsen og co. skal møde en toer fra en af de andre grupper i fredagens kvartfinale.

Torsdag er der lodtrækning til kvartfinalerne, men først når de to sidste grupper er spillet færdig.

Ifølge doublespilleren Anders Skaarup er der stor værdi i at komme fra gruppespillet med førstepladsen.

- Den kan få rigtig stor betydning. Til Sudirman Cup (VM for blandede hold, red.) blev vi toer i gruppen, trak Kina og røg så ud med det samme, lyder det fra Skaarup med henvisning til turneringen i forrige uge.

Torsdag skal Kina møde Indien i gruppespillet, mens Japan møder Malaysia. Taberne af de to opgør er i den bowle, hvorfra Danmarks kvartfinalemodstander skal findes. Thailand er det sidste hold i bowlen.

Vinderne af kampene er sammen med Danmark og Indonesien videre som gruppevindere.