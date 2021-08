Tsitsipas nedkæmper Murray efter maratonkamp i US Open

Det står klart, efter at han natten til tirsdag dansk tid besejrede den britiske stjerne Andy Murray efter fem spændende sæt.

Verdensranglistens nummer tre, Stefanos Tsitsipas, er videre til anden runde af grand slam-turneringen US Open.

I en maratonkamp på næsten fem timer trak den 23-årige græker sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 foran et begejstret publikum på Arthur Ashe Stadium, der ved sidste års turnering stod tomt på grund af coronapandemien.

Stefanos Tsitsipas skal nu møde franske Adrian Mannarino i anden runde.

- Det var ikke let. Jeg måtte ofre mig meget på banen for at komme tilbage, siger Tsitsipas efter opgøret, hvor han også udtrykker sin begejstring for de tilbagevendte tilskuere.

- Den elektriske atmosfære, vi oplevede, er noget, vi har ventet på i næsten et år, siger Tsitsipas.

Det var på forhånd ventet, at grækeren ville vinde over Andy Murray, der trods sine tre grand slam-titler ikke har været den samme spiller de seneste mange sæsoner på grund af skader.

Det ses også på den tidligere US Open-vinders placering på verdensranglisten som nummer 112.

Efter kampen udtrykte Murray skuffelse over, at Tsitsipas benyttede sig af flere toiletpauser og fik behandling under kampen.

Murray mener, at grækeren brød rytmen i kampen ved at skabe så mange spilafbrydelser, og han opfordrer til, at der gøres noget ved reglerne, så det ikke ødelægger sporten.

- Jeg ønskede ikke at deltage i pressekonferencen, fordi jeg vidste, at jeg ville sidde og komme til at ligne en, der bare svinede ham til.

- Det er irriterende for, da jeg lyder som en dårlig taber, fordi jeg tabte kampen. Men jeg ville sige det samme, hvis jeg havde vundet. Det var helt galt, og det ved han, siger Murray.

Murray vandt US Open tilbage i 2012 og har også vundet Wimbledon to gange.

Også den andenseedede russer, Daniil Medvedev, gik videre til anden runde. Medvedev besejrede franske Richard Gasquet med cifrene 6-4, 6-3, 6-1.