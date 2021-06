Truppen udtaget til PL i kørestolsrugby: Det er en drøm

- Det har været en drøm for mig og resten af holdet, siden vi startede. Jeg er enormt stolt af at have nået det mål at være kvalificeret til PL, siger Sebastian Frederiksen i en pressemeddelelse.

Danmark er havnet i en pulje, der tæller Australien, Japan og Frankrig.

- Det er en hård pulje, men det er nok den bedste, vi kunne få, vurderer Sebastian Frederiksen.

I den anden pulje tørner USA, Canada, New Zealand og Storbritannien sammen.

- Alle hold er svære at spille imod, men vi kan godt overraske. Og så er det fedt, vi skal spille mod Japan, når de er på hjemmebane.

- Vores ambitioner er at gå efter en semifinaleplads, og så må vi se, hvad der sker derefter. Men det kræver minimum to sejre i gruppespillet, og det bliver helt sikkert udfordrende, siger Sebastian Frederiksen.

Landstræner Jason Regier tror på, at Danmark kan markere sig blandt de store nationer.

- Hvis vi kan være fokuserede og få ting til at gå vores vej, så har vi mulighed for at vinde en medalje. Vi har en fantastisk mulighed. Vi er ikke bare med for at få en tur til Tokyo, siger Jason Regier.

Kørestolsrugby er et holdspil, der spilles på en bane på størrelse med en basketballbane og med en bold svarende til en volleyball.

I kørestolsrugby deltager atleter med fysiske handicap, der har funktionsnedsættelse i både arme og ben.

Målet er at score ved at krydse modstanderholdets mållinje, mens holdet er i besiddelse af bolden. Bolden kan blive kastet, slået, rullet, driblet eller båret i alle retninger.