Troels Bech: Mental bagage præger Esbjergs nedrykning

Esbjerg spillede onsdag holdets sidste kamp i denne sæson af Superligaen. Nedrykkerne tabte med 1-3 i Randers trods en indledende Esbjerg-føring i første halvleg.

Ifølge cheftræner Troels Bech passer kampen som et symbol på de seneste seks kampe, hvor han blev hevet ind som erstatning for Lars Olsen i et forsøg på at redde holdet fra nedrykning.