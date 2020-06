Troels Bech: Lars Olsen-stop gjorde noget ved spillerne

Troels Bech kom godt fra start fredag, da vestjyderne hjemme slog Randers med 4-2 i Superligaen.

Ifølge Bech er det hele situationen omkring trænerskiftet, der har gjort noget ved holdet - ikke ankomsten af den nye træner.

- Jeg tror ikke, det handler så meget om, hvem der er træner, men i stedet om mekanismen i holdet. De er nødt til at ruske op i dem selv.

- Situationen har gjort noget ved dem. De er forpligtede, når de har taget det relativt modige ansvar at få afsat træneren, siger Troels Bech.

At opnå overlevelse i Superligaen bliver en svær opgave for Esbjerg-træneren, hvor holdet reelt ikke kan undgå i hvert fald at skulle i en playoffkamp om at undgå nedrykning. Det giver ham blod på tanden.

- At folk kalder situationen for håbløs, trigger noget i mig. Så skal vi bare klare det, siger Bech.

Esbjergs anfører, Markus Halsti, var i kampen mod Randers tilbage på banen for første gang siden december, og han har kun rosende ord om sin nye træner.

- Han har gjort det godt i starten. Han har nogle konkrete synspunkter og er kommet ind og har peget på nogle steder, hvor vi skal forbedre os, siger Halsti.

- Vi har ikke så meget tid tilbage (til at undgå nedrykning, red.), så det er godt, at han kommer ind og er så klar omkring sin tilgang, siger han.

Troels Bech vil ikke kommentere, om han ønsker at forlænge sin kontrakt med Esbjerg, der kun løber i resten af denne sæson.