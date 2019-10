Nicklas Bendtner har øget trøjesalget i FC København, der dog ikke vil ud med tal. Klubben har dog allerede nået målet for trøjesalget i 2019. I FC Midtjylland satser man også på at sælge flere trøjer, og fra sommeren 2020 begynder klubben at lancere en ny hjemmebanetrøje før hver sæson.

Trøjer er millioner værd for topklubberne

Brøndby har rundet et merchandisesalg på 20 millioner kroner på et år, mens FC København følger lige efter. FCM vil fordoble trøjesalget i løbet af fem år.

For bare få år siden var der ikke de store penge at tjene, men trøjerne er blevet mange millioner kroner værd for klubber som FC København, Brøndby og FC Midtjylland.

