Trøjeforsvar har lav prioritet for Kim Andersens mænd

Trek-holdet har nemlig ingen planer om at bruge mange dyrebare kræfter på at forsvare føringen.

- Vi vil ikke ødelægge holdet for at holde på trøjen. På længere sigt har vi større mål. Og de to etaper i weekenden er vanvittig hårde, siger sportsdirektør Kim Andersen.

Trek er et af de hold, der har en klassementrytter at køre for i form af Richie Porte, og det har naturligvis højeste prioritet.

Der bliver brug for alle de kræfter, der kan mønstres i Tourens sidste to uger, hvor der er masser af barske bjerge på programmet.

- Vi sætter alt ind på at hjælpe Richie Porte i klassementet, og derudover er en etapesejr et stort mål, fastslår Kim Andersen.

Selv om man ikke vil se Trek-holdet i samlet flok forsvare føringen, er den gule trøje endnu et skridt i den rigtige retning for et hold, der er ved at rejse sig efter et mislykket forår.

Store klassikerhåb som Jasper Stuyven, John Degenkolb og Mads Pedersen fik intet ud af det i årets første måneder, men der har været fremskridt i de sidste par måneder.

- Foråret var dårligt, meget dårligt. Specielt når man tænker på de ryttere, vi har haft til rådighed. De har virkelig ikke bragt det, de skulle.

- Men siden vi er startet på etapeløbene, er det gået rimelig godt. Vi kørte faktisk et rimelig godt Giro d'Italia, påpeger Kim Andersen.

I Giroen sluttede Bauke Mollema som nummer fem i den samlede stilling, mens Giulio Ciccone tog en etapesejr og vandt bjergkonkurrencen.