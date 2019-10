Trods skader har træner EM-luksusproblem: Mange byder sig til

Golden League-stævnet er nemlig sidste mulighed for landstræner Nikolaj Jacobsen for at se spillerne an, inden han skal udtage den trup, der til januar skal spille EM.

Der er ingen point på spil i denne uge for Danmarks håndboldherrer, men det betyder ikke, at Golden League-stævnet på dansk grund er uden betydning.

Han er stadig ikke 100 procent sikker på, hvem der skal med til slutrunden.

- Jeg er kun positivt i tvivl. Der er så mange dygtige spillere, og der er mange, der gør sig til. Så det handler om, hvorvidt jeg skal have fint chokoladedrys eller groft på min softice, siger han.

Og landstrænerens luksusproblem siger noget om kvaliteten i toppen af dansk herrehåndbold. En række profiler er nemlig ude med skader i øjeblikket og derfor ikke en del af ugens træninger og testkampe.

Mandag bekræftede en skanning, at stregspiller Simon Hald har pådraget sig en korsbåndsskade og ikke bliver klar til EM.

Hverken Mikkel Hansen eller Henrik Toft Hansen er med til samlingen i Aarhus, da de begge sidder ude med hovedskader.

Derudover er hverken René Toft Hansen eller Casper U. Mortensen blevet klar igen efter skader, de pådrog sig under VM i januar.

Med mange profiler ude, får landstræneren muligheden for at se boblere til EM-truppen an. Blandt andet vil han gerne bygge videre på 6-0-forsvaret og især prøve Lasse Andersson og Michael Damgaard af i forskellige situationer.

Og landstræneren har samtidig fokus på ikke at slide for hårdt på de spillere, der er med i det jyske.

- Vi er i en fase, hvor næsten alle mine spillere spiller EHF Cup eller Champions League, og det gør også, at vi ikke bare kan stille med stærkeste opstilling hele tiden, men også er nødt til at tænke på spillernes ve og vel, siger landstræneren

Ofte har landsholdet ikke mulighed for at træne på ret meget andet end den kommende modstander, men i denne uge venter kun to kampe, og det giver Nikolaj Jacobsen en sjælden mulighed for at prøve nogle nye ting af.

- Vi vil gerne vinde kampene, men hvor alle træningerne før har haft fokus på ét forsvar, fordi vi skulle møde ét bestemt land i en vigtig kamp, så kan vi nu sætte de store linjer op.

- Jeg er glad for, at vi kun skal spille to kampe og kan få fire træninger med kvalitet. Det hører meget til sjældenhederne, siger han.

Danmark møder Frankrig i den første kamp ved Golden League i Aarhus torsdag klokken 20.15.

Lørdag eftermiddag venter enten Norge eller Spanien i den anden kamp i Aalborg.