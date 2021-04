Trods sent pointtab: Lyngby tror fuldt ud på overlevelse

I den kongeblå lejr er fuldt fokus på at slutte over nedrykningsstregen, som efter mandagens sene pointdeling er seks point væk.

Lyngby var tæt på at hale gevaldigt ind på flere af de øvrige hold i Superligaens nedrykningsspil, men måtte til sidst se AaB score til 2-2 og tage et point med hjem mandag aften.

Midtbaneprofilen Victor Torp tror stadig fuldt og fast på, at det kan ændre sig i løbet af de sidste otte runder.

- Vi har stadigvæk en stor tro på, at det kan lade sig gøre. Hvis vi præsterer sådan her i de resterende kampe, så er der gode muligheder for overlevelse, mener Torp.

Han bakkes op af Lyngby-træner Carit Falch.

- Hvis vi leverer, som vi gør nu, og ikke fokuserer på, at nu er der ditten og datten point til stregen, så er jeg ikke i tvivl om, at vi står med gode muligheder til sidst. Vi er dog afhængige af andre hold, men det er noget, vi ikke kan kontrollere, så vi skal bare bygge videre på præstationerne, siger Falch.

Cheftræneren kan konstatere, at OB og Sønderjyske tidligere i 24. spillerunde blev endnu mere involveret i nedrykningskampen efter nederlag til henholdsvis Vejle og AC Horsens.

Han glæder sig over, at Lyngby har flere hold at jagte, men fokuserer generelt mest på egne opgaver.

- Det er klart, at en lige række er fint, men den ene weekend siger man, at nu ser det skidt ud for Sønderjyske, og så vinder de måske de næste tre. Derefter snakker man om andre klubber, det nu ser skidt ud for, men generelt er det da godt for os, at det er en lige række, siger Carit Falch.

Lyngbys næste opgave i nedrykningsspillet er ude mod AC Horsens, der som det eneste hold ligger under sjællænderne.