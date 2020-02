Trods sejr: Guardiola blæser til angreb i Real-returkamp

Men trods det fine udgangspunkt har City-manager Josep Guardiola ikke lyst til at forsvare sig videre til kvartfinalen. Spanieren er tilsyneladende tilhænger af det gamle mundheld om, at angreb er det bedste forsvar.

Efter en stærk 2-1-sejr på udebane over Real Madrid i Champions Leagues ottendedelsfinale kan Manchester City nøjes med uafgjort og endda tåle et 0-1-nederlag i returkampen om tre uger.

- Vi skal score i Manchester. At score et mål er den bedste måde at forsvare et resultat på.

- Men vi ved, at Real Madrid-spillerne kommer med en masse stolthed, fordi de har vundet turneringen 13 gange. De vil selvfølgelig prøve at vende det, siger Guardiola til tv-stationen 3+.

Manchester City havde problemer i starten, men arbejdede sig godt ind i kampen.

Englænderne kom sig endda over, at Real Madrid scorede til 1-0 i en periode, hvor City havde overtaget.

- Vi havde det hårdt i de første ti minutter. Vi kunne ikke kontrollere kampen, for de var så gode. Men vi fik bedre styr på det, og vi var i kontrol, da Real Madrid scorede, konstaterer Guardiola.

Hans Real Madrid-kollega Zinedine Zidane har nogenlunde samme erindring om de 90 intense minutter.

- Jeg har en meget dårlig fornemmelse, for vi spillede en okay kamp. I de sidste ti minutter scorede de to mål og kunne endda have lavet tre. Men resultatet er ikke helt fair, vi kunne have fået mere ud af det, siger Zidane til 3+.

Citys præstation kommer dog slet ikke bag på franskmanden.

- Det er et meget stærkt hold, og vi vidste, at vi ville få kamp til stregen. Vi scorede i deres gode periode, men efter målet kunne vi desværre ikke fastholde teten, konstaterer Zidane.

Der er returkamp i Manchester 17. marts.