Trods rejserestriktioner venter der topgolf i Himmerland

Men i år er det lykkedes at stable et coronasikkert arrangement på benene, og torsdag går det derfor løs med første runde af Made in Himmerland 2021.

To år er gået siden herrernes European Tour sidst var forbi golfbanen i Himmerland.

- Det er vanvittigt fedt, at vi kan komme i gang, selv om det bliver på anderledes vilkår, siger Flemming Astrup, turneringens promoter.

- Det er vigtigt for turneringens fremtid, at vi kan få det afviklet.

Flemming Astrup er tilfreds med det felt af golfspillere, der er kommet til Danmark.

Det stærke felt skyldes blandt andet, at turneringen er en del af en turneringsserie, der kan give adgang til den næste majorturnering.

- Det har betydet meget. Det har givet 10-15 spillere, som vi ellers ikke havde fået.

- Vi har aldrig haft så mange, der er kommet direkte fra PGA Championship (seneste major, red.), hvor ni eller ti spillere er taget hertil. Det siger en del om, at feltet er i top, siger Flemming Astrup.

En af spillerne, der er kommet direkte fra USA, er danske Rasmus Højgaard, der er den højst rangerede dansker i verden.

Han er optimistisk i forhold til at levere et topresultat på dansk jord.

- Jeg har gode chancer. Resultaterne har ikke været prangende, men jeg synes, at jeg er i gang med nogle forbedringer, og derfor kunne det godt være i denne uge, at det flasker sig, siger Rasmus Højgaard.

Ud over Rasmus Højgaard er yderligere 15 danskere til start, heriblandt Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen, Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen.

Made in Himmerland, der tidligere hed Made in Denmark, har dog ikke helt undgået at blive ramt af coronarestriktioner.

Fire sydafrikanske og tre indiske spillere er blevet nægtet indrejse til Danmark, da de to lande er røde lande med bekymrende smitteudvikling eller bekymrende virusvarianter.

- Det har ramt nogle af de bedste spillere, siger Flemming Astrup.

Han anerkender, at der skal være regler, men ærgrer sig over, at det er spillernes bopælsland, der skal afgøre det.

- Vi har en, der ikke har været i Sydafrika i mange uger. Han er i Sverige nu og skal til Tyskland bagefter, men kan ikke komme til Danmark. Han spillede i sidste uge i Sverige, hvor en del af dem er herovre nu, men han måtte ikke komme ind.

- Men når de er trukket fra, så kan feltet ikke blive meget bedre med de restriktioner, som vi har.

De deltagende spillere bliver coronatestet hver dag, og blot omkring 1280 sponsorerer og deres gæster får adgang til banen om dagen.

Made in Himmerland foregår fra torsdag til søndag.