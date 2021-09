Trods overvældende program ser Emma Aastrand frem til VM

Det har dog langt fra været en almindelig sæson, som grundet corona har skabt et hektisk program. Det er usædvanligt, at der afholdes VM i et OL-år, og det kan Emma Aastrand Jørgensen mærke konsekvensen af.

- Efter OL har der ikke været så meget mentalt overskud. Jeg kommer selvfølgelig til at gøre alt, hvad jeg kan for at levere gode resultater, men det skal også være et VM, hvor jeg kommer ud på den anden side med en god følelse i kroppen, siger hun.

Emma Aastrand Jørgensen begyndte desuden at studere efter OL, og det har haft betydning for hendes træning. Hun nævner dog, at der kan være en skjult gevinst ved at tage en pause fra træningen.

- Jeg har lige været på friluftstur med klassen, så jeg har ikke haft tid til at træne 100 procent op til VM. Men rent mentalt har det været rigtig fint at slå hovedet fra og være sammen med nogle andre mennesker.

- Det giver ny energi, for når man har præsteret så meget, som vi har gjort til OL, bliver man nærmest så mættet, at man ikke gider mere, siger hun.

På trods af omstændighederne ser både landstræner Zoltan Bako og sportschefen for Dansk Kano og Kajak Forbund, Lars Robl, den unge roer som bedste bud på en dansk medaljevinder.

Emma Aastrand Jørgensen er ikke overrasket over udmeldingen, men pointerer, at hun stadig er oppe imod et stærkt felt.

- Det er en fin udmelding, og jeg forstår godt, at de peger på mig. Jeg forventer også selv, at jeg kommer til at klare det godt, men der kommer til at være hårde konkurrenter, så det er med at være på, siger hun.

Som noget særligt i år afholdes VM på dansk grund på Bagsværd Sø, og det er noget, Emma Aastrand Jørgensen ser frem til.

- Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg håber, at der kommer en masse tilskuere og hepper på os, siger hun.

Emma Aastrand Jørgensen stiller op i 200- og 500 meter enerkajak til VM, som starter torsdag og slutter søndag på Bagsværd Rostadion.