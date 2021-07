Triumfatoren Cavendish savner Ewan i tourspurterne

Det er svært at se, at Mark Cavendish ikke skulle være blandt klodens lykkeligste mennesker i disse dage, og den britiske sprinter omtaler da også konsekvent sin tilstedeværelse i årets Tour som en drøm.

Han kom med på et afbud i 11. time og står nu med to etapesejre efter seks etaper af årets Tour de France.

Den genopstandne brite har fundet fordums styrke og var overbevisende i torsdagens spurtsejr på 6. etape.

På pressemødet efter sejren sendte han en hilsen til den australske sprinter Caleb Ewan, som styrtede og brækkede kravebenet på 3. etape og måtte forlade løbet.

- Jeg har ondt af min ven Caleb. Jeg ville elske at have sprintet mod ham og set ham hoppe rundt fra hjul til hjul, siger Cavendish.

- Det ville have været en ære at køre mod ham, og det ville have været smukt for løbet.

Ewan var på forhånd regnet som den hurtigste mand i feltet, men Lotto Soudal-rytteren fik aldrig chancen for at vise, om det var sandt.

I stedet har 36-årige Cavendish indtaget den franske scene, hvor han nu har hentet 32 etapesejre gennem tiden.

Dermed er han blot to sejre fra at tangere Eddy Merckx' rekord på 34 sejre, men det gider Quick-Step-sprinteren slet ikke at tale om.

- Please, stil mig ikke det spørgsmål, lød svaret prompte fra Cavendish, da han efter at have krydset målstregen blev konfronteret med rekorden.

Cavendish udbyggede med sejren også sin føring i kampen om den grønne pointtrøje.

Næste umiddelbare mulighed for en massespurt venter på 10. etape tirsdag.