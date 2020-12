Triumf i naboslag holder dansk EM-skæbne i egne hænder

Det uafgjorte resultat mellem Frankrig og Rusland, kort før Danmark og Sverige gik på banen, betød, at et dansk nederlag ville være et definitivt farvel til semifinaledrømmen.

Det var langtfra kønt hele vejen, men de danske håndboldkvinder holdt hovedet koldt til sidst og vandt med 24-22 over Sverige i første mellemrundekamp.

Til gengæld ville uafgjort eller sejr betyde, at Danmark med sejre i de to sidste kampe vil være sikker på en semifinaleplads.

Og heldigvis for Danmark blev det sidste udfaldet.

De to hold stod godt til hinanden. Begge angreb stod over for velkendte 6-0-forsvar, og det kunne begge tydeligvis bedre håndtere end eksempelvis Frankrigs og Ruslands mere offensive og skæve forsvar.

Efter en lidt træg start fik Mette Tranborg skudt Danmark i gang efter tre minutter, samtidig med at et par straffekastredninger fik gang i Sandra Toft i målet.

Fra 6-5 til svenskerne efter 11 minutter var det som om, danskerne havde fået kigget det svenske angrebsspil ud.

De næste ti minutter blev de blågule modstandere holdt til blot en enkelt scoring, mens Danmark bragte sig foran 10-7.

Danmark havde ganske enkelt lettere ved at spille sig til gode chancer end svenskerne, men der blev brændt et par store muligheder mod slutningen af halvlegen.

Det var kun de brændte 100 procent-chancer, som afholdt danskerne fra at være i front med mere end 13-12 efter de første 30 minutter, som mod slutningen blev tættere, end det var nødvendigt set med danske briller.

De sidste 30 minutter blev også en helt tæt affære, hvor holdene skiftedes til at føre og hele tiden holdt sig inde på livet af hinanden.

En afgørende, men temmelig tilfældig, del af anden halvleg var de to litauiske dommeres kendelser.

Ikke fordi sol og vind blev fordelt ulige, men fordi fejlkendelserne var så store og uforståelige, at det var svært at finde en linje at spille efter.

Det førte til en del frustration på begge trænerbænke og blandt spillerne på banen, men det var lige ringe begge veje.

Da Mette Tranborg med under ti minutter tilbage bragte Danmark på 22-20, begyndte det at ligne noget, men en teknisk fejl af samme øjeblikke senere førte til svenske reducering.

Det hele blev meget forkrampet til sidst, men en svensk udvisning med halvandet minut igen blev afgørende.

Mia Rej brød igennem og scorede til 23-22, og da Sverige kort før tid brændte et straffekast, var sejren hjemme for Danmark.