Triumf fra 2016 kan hjælpe Danmark til guld i Aarhus

Især Thomas Cup-holdet anført af Viktor Axelsen ligner på papiret et godt bud på en medaljekandidat, og spillerne tror på, at hjemmepublikum i Aarhus kan få noget at juble over.

Fra lørdag har Danmark hjemmebane for første gang nogensinde i Thomas og Uber Cup - VM for henholdsvis herre- og damelandshold i badminton.

Det skyldes blandt andet, at flere af spillerne har prøvet at stryge til tops i den traditionsrige turnering, da de i 2016 var med til som den første europæiske nation nogensinde at hjemføre titlen.

En af dem var den nuværende olympiske mester Viktor Axelsen.

- Det giver en tro på, at det kan lade sig gøre. Hvis vi aldrig havde prøvet at vinde det før, kunne det måske godt være svært at tro på, det kunne lade sig gøre, siger han.

- Men vi har gjort det før, og jeg synes, at det hold, vi har nu, er mindst lige så stærkt som holdet dengang. Jeg tror på, vi kan gøre det.

Samme holdning deler doublespilleren Kim Astrup, som også var en del af guldholdet fra 2016.

- At vi har vundet det en gang gør, giver selvfølgelig en ballast. Mange af os, som skal afsted, var med på holdet i 2016. Det betyder noget, tror jeg, når vi står i de vigtige situationer, mener han.

Begge slår fast, at holdet går meget ydmygt til opgaven. Verdenstoppen hos herrerne er bred, og minimum en håndfuld nationer kan med rette drømme om at gå hele vejen.

Men især de historisk stærke danskere i herresingle gør det svært ikke at drømme stort. Og spillerne må gerne drømme stort ifølge landstræner Kenneth Jonassen. Men han maner til besindighed.

- Jeg kan godt se mulighederne, men derfra tillader jeg mig ikke at tænke ret meget videre. For det handler mest om, hvorvidt vi kan komme til at toppræstere i løbet af de otte-ni dage, vi skal spille i Aarhus, siger han.

- Vi kan ikke løbe fra, det er en historisk turnering på hjemmebane. Det skal vi forholde os til og sørge for, vi holder fødderne solidt plantet på jorden og holder fokus på vores opgaver.

Danmark indleder gruppespillet lørdag mod Frankrig. Herefter venter Tyskland og Sydkorea som de to øvrige modstandere i gruppen.