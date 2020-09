Djokovic var henne at se til en linjedommer, efter at hun blev ramt af en bold, som han i irritation skød mod bagenden af banen. Efter et stykke tids overvejelse valgte US Open at diskvalificere ham søndag.

Trist Djokovic undskylder efter US Open-diskvalificering

Diskvalificeringen fra US Open har efterladt Djokovic "tom indeni", efter at han utilsigtet ramte linjedommer.

Serbiske Novak Djokovic er "så ked af det" og undskylder, efter at han søndag blev diskvalificeret fra grand slam-turneringen US Open.

Verdensetteren skød i irritation en tennisbold ned mod bagenden af banen og ramte uheldigt en linjedommer i hals- og hovedregionen.

Kort efter diskvalificerede turneringen ham, og opgøret i fjerde runde mod spanske Pablo Carreño Busta blev indstillet.

- Hele denne situation har efterladt mig trist og tom indeni. Jeg tjekkede op på linjedommeren, og turneringen har fortalt mig, at hun gud ske tak og lov har det ok.

- Jeg er meget ked af at have udsat hende for den form for ubehag. Så utilsigtet. Så forkert, skriver han på Instagram.

Forseelsen koster Djokovic både ranglistepoint og præmiepenge.

Således går Djokovic glip af 250.000 dollar svarende til godt halvanden million kroner i præmiepenge for at nå fjerde runde i New York.

Det Amerikanske Tennisforbund (USTA) oplyser, at det er i overensstemmelse med reglerne, at serberen fratages point og penge.

- I forhold til diskvalifikationen er jeg nødt til at gå tilbage og arbejde på min skuffelse og vende det her om til en lektion for min udvikling og evolution som spiller og menneske.

- Jeg undskylder til US Open og alle involverede for min opførsel, skriver Djokovic på Instagram.

Han afslutter opslaget med takke sit hold og sin familie for at støtte ham.

- Tak, og jeg er så ked af det, skriver Djokovic.

Serberen var den altoverskyggende favorit til US Open.