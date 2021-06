Trippelbogey koster dansker føring i amerikansk golfmajor

Den 26-årige dansker gik torsdag sin første runde i to slag under par og ligger i skrivende stund delt nummer fem, inden størstedelen af feltet mangler at færdigspille sin runde.

Det kunne dog have været endnu bedre for danskeren.

Koerstz Madsen kom flyvende ud til førstedagen og lavede syv birdies på sine første 14 huller. Kombineret med to bogeys gav det en score på fem slag under par, hvilket var to slag bedre end nærmeste konkurrent.

Med på danskerens 15. hul gik det helt galt.

Koerstz Madsen slog først sin bold i vandet, og siden rullede danskerens putt fra relativ kort afstand rundt på kanten. Det gav en trippelbogey, og Koerstz dumpede straks ned i stillingen, hvor hun dog stadig ligger pænt til.

I april leverede Nanna Koerstz Madsen et af sine bedste resultater i karrieren, da hun endte på en delt tredjeplads i årets første majorturnering, ANA Inspiration i Californien.

Hun tangerede ifølge Golfbladet det hidtil bedste resultat i en major af en dansk kvinde, siden Iben Tinning blev delt treer i Women's British Open i 2001.

Majors bliver generelt anset for at være de mest prestigefyldte turneringer inden for golfverdenen og er ofte også dem med flest præmiepenge på spil.

Også Emily Kristine Pedersen og Nicole Broch Larsen er med i PGA Championship, der afvikles frem til og med søndag.

Larsen har fået en meget skidt start, da hun er ni slag over par efter sine første 18 huller. Pedersen går først sin runde senere torsdag.