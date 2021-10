Trio bøvler med at overføre landsholdsniveau

I løbet af VM-kvalifikationens syv kampe har de tilsammen lavet syv mål og syv måloplæg. Dertil kommer fire mål og to assister under sommerens EM.

Så sent som lørdag aften var trioen igen afgørende i Danmarks sikre 4-0-sejr ude over Moldova. Her lyste Andreas Skov Olsen op med et mål, en assist og et fremtvunget straffespark, mens også Joakim Mæhle kom på måltavlen - et mål som Mikkel Damsgaards perleaflevering skabte.

Til gengæld går det knapt så godt for de tre spillere hjemme i Serie A efter sommerferien. Her kæmper de både for at få mere spilletid og for at levere det samme høje antal mål og assist, som trioen tegner sig for på landsholdet.

Hver især erkender de, at de er ofre for en anden spillestil, men også for en anden konkurrence i støvlelandet.

Det gælder eksempelvis Joakim Mæhle i Atalanta, selv om hans præstationer som wingback på landsholdet er enestående.

- Jeg konkurrerer med en tysk, italiensk og hollandsk landsholdsspiller om de to pladser, jeg kan spille. Jeg tror også, at det er de færreste klubber i topfodbold, der har fire så dygtige spillere til de positioner. Jeg maler ikke fanden på væggen over, at jeg er startet ude i et par kampe eller tre på et italiensk top-4-hold.

- Men jeg kunne uden tvivl godt tænke mig, at jeg kunne overføre min egen form fra landsholdet til Atalanta, men der er bare en lidt anden spillestil i italiensk fodbold, hvor det er mere taktisk låst, siger Mæhle.

I Sampdoria starter Mikkel Damsgaard oftest inde, men han er langtfra så afgørende som på landsholdet. Han har stadig sit første mål og sit første måloplæg i italiensk fodbold til gode i sæsonen, og det nager ham.

- Det er to forskellige spillestile, og nogle gange rammer man tingene på landsholdet og ikke så meget i klubben, og andre gange er det omvendt. Der er nogle op- og nedture.

- Jeg har fået bedre fodfæste i Serie A, men jeg skal stadig få nogle større præstationer frem og finde lidt mere af det samme som på landsholdet med mål og assister, siger Damsgaard.

Han påpeger dog også, at spillestilen på landsholdet passer ham bedre.

- På landsholdet er vi er et tophold, der har bolden meget, og det passer mig bedre, hvor vi i Sampdoria ikke har bolden så meget, når vi møder de store hold som Juventus og Napoli, siger han.

Andreas Skov Olsen har spillet beskedne 205 minutter i Serie A i denne sæson, men han erklærer sig tilfreds med mængden af spilletid, som Bologna-træner Sinisa Mihajlovic giver ham. Til gengæld ærgrer han sig over det foreløbig udbytte med nul scoringer og et enkelt måloplæg.

- Spilletiden har været fin, men vi har ikke præsteret super godt som hold i de kampe, jeg har været med i.

- Jeg har også en lidt anden rolle i Italien, hvor jeg spiller længere tilbage på banen og ikke kommer lige så meget med i feltet som på landsholdet, siger Andreas Skov Olsen.

Landstræner Kasper Hjulmand er dog ikke specielt bekymret for sine nøglespilleres formkurve i Italien.

Til gengæld undrer han sig over, hvordan klubberne ikke er i stand til at få mere ud af de danske profiler, når Hjulmand nu selv får dem til at funkle.

- Lige nu er jeg slet ikke bekymret for dem, men hvis man skal have endnu mere ud af dem, så kræver det, at man kigger på det, de er bedst til og finder nogle rammer for at sætte kompetencerne i spil.

- Nogle spillere passer bedre til en type spillestil, men de kan lære meget af andre spillestile, siger Hjulmand.