Tribunens tryk skal bære Brøndby til CL

I sidste halvdel af 1980'erne, op igennem 1990'erne og i første del af det efterfølgende årti havde Brøndby en række store stunder på den internationale scene, men der har været længere mellem snapsene i det seneste tiår.

Der findes dog eksempler, som da Alexander Zorniger i sin spæde start som træner på den københavnske vestegn førte holdet til samlet sejr over Hertha Berlin efter 3-1 på et elektrisk Brøndby Stadion i august 2016.

Dengang spillede Martin Albrechtsen hele kampen for Brøndby.

- Jeg var meget fokuseret under kampen, men da jeg kom hjem og så den bagefter, lagde jeg for alvor mærke til, hvor meget tryk der egentlig var fra tribunerne, husker Martin Albrechtsen.

- Som spiller vil man tit sige, at man ikke lader sig påvirke, men det gør man alligevel. Udeholdet kan blive intimideret af det, og det kan få betydning for kampene. Hvis Red Bull får en dårlig start onsdag, kan procenterne udefra påvirke.

Den tidligere midterforsvarer vurderer dog, at tilskuerne på Brøndby Stadion gør mere ud af at støtte eget hold end at hyle modstanderen ud af den. Det mener han, er kendetegnende for fans i Nord- og Vesteuropa.

Derimod kan det være ekstremt hårdt at være udehold i Sydeuropa. Selv husker han udebaneture med Brøndby mod de græske klubber Paok og Panathinaikos, hvor Brøndby led nederlag på henholdsvis 0-5 og 0-3 i 2015 og 2016.

- Jeg husker kampen mod Paok, hvor der var en ond stemning, og man som udehold blev presset, fordi det var så ekstremt. Det var det samme i Panathinaikos. Det er specielt, når man møder sydeuropæiske hold på udebane.

- På Brøndby Stadion tror jeg, at det er hjemmeholdet, der får energi og et boost af stemningen, mere end det handler om at lægge pres på udeholdet, selv om der også piftes af udeholdet. Der er noget mere positivt over energien.

Brøndby-angriberen Mikael Uhre mener, at stemningen påvirker begge hold.

- Stemningen kan noget helt magisk. Alle, der har prøvet at spille på Brøndby Stadion, ved, hvilket tryk, der kan komme.

- Jeg har været her som en del af et udehold og ved, hvor voldsomt det kan være, når Brøndby har alle fans med sig, og sådan tror jeg, det bliver på onsdag, siger Mikael Uhre.

Han bragte Brøndby tidligt foran i den første kamp i Østrig, som endte i et sent nederlag. Efter syv kampe i denne sæson har Brøndby stadig sin første sejr til gode, men den er altså påkrævet, hvis det skal blive til Champions League-gruppespil.

- Det kan lige så godt være på onsdag, at sejren kommer. Vi skal bare ud over isen og undgå at være bange.

- Vi ved, at vi kan skabe chancer. Vi skabte godt nok ikke så mange i Østrig, men vi ved også, at det bliver en helt anden kamp på Brøndby Stadion med fansene i ryggen, påpeger Uhre.

Returkampen på Brøndby Stadion har kickoff onsdag klokken 21.