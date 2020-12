Tre sejre giver Randers-anfører stor tro på top-6

Randers FC har endnu til gode at deltage i Superligaens mesterskabsslutspil, men efter fire missede top-6-placeringer har Randers-anfører Erik Marxen en stor tro på, at det er i denne sæson, at kronjyderne skal være en del af ligaens fineste selskab.

Det siger han til TV3 Sport, efter at Randers søndag aften vandt 3-0 ude over Lyngby og med den tredje sejr i træk strøg op på femtepladsen efter 11 spillerunder. Superligaen deles op i top-6 og bund-6 efter 22 spillerunder.

- Jeg tror, det bliver i år, at vi tager det sidste skridt, og det her var en super afslutning på den første halvdel af grundspillet, siger Erik Marxen til TV3 Sport.

Randrusianerne havde det svært i første halvleg i Lyngby, men slap til pausen med 0-0 og tog derefter føringen i første minut af anden halvleg og endte med en komfortabel sejr. Det er et godt udtryk for den selvtillid, der er i Randers i øjeblikket.

- Vi kom rigtig godt fra start i anden halvleg, og det gjorde, at roen sænkede sig over os. Det blev for hektisk i første halvleg, og vi blev frustrerede, da spillet ikke sad for os.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle tage det stille og roligt og køre bolden lidt rundt og ikke bare spille direkte, som vi havde snakket om inden kampen.

- Vi havde en tro på tingene, selv om vi ikke spillede så godt i første halvleg. For halvanden måned siden havde vi været bagud med en eller to ved pausen, og så havde løbet næsten været kørt, siger Erik Marxen.

Mens Randers har fået vendt resultaterne, halter det stadig i Lyngby. Holdet er uden sejr og står kun noteret for tre point efter at have mødt rækkens øvrige 11 hold.

Lyngbys midtbaneslider Marcel Rømer håber, at han og holdkammeraterne snart kan begynde at spille mere end bare en enkelt god halvleg i den samme kamp.

- Lige nu har vi det med kun at spille gode halvlege og ikke gode kampe, og så bliver det svært at få point i vores position.

- Jeg synes egentlig, at stemningen i truppen er okay taget vores situation i betragtning. Vi dominerer ofte vores kampe i første halvleg, men det har bare ikke været nok, siger Marcel Rømer til TV3 Sport.