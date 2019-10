Tre meter høj statue af Ibrahimovic afsløret i Malmø

Stjerneangriberen var vendt hjem for at være med til afsløringen af en statue af ham selv. En cirka tre meter høj skulptur af bronze, der er skabt af den svenske billedhugger Peter Linde.

Borgerne i Malmø så ikke dobbelt, da der tirsdag eftermiddag stod to udgaver af den svenske fodboldlegende Zlatan Ibrahimovic på Stadiontorget foran klubben Malmö FF's hjemmebane.

I et interview med den svenske avis Expressen inden afsløringen fortalte Zlatan Ibrahimovic, at han håber, at folk fra hele verden vil komme forbi pladsen og se statuen.

- Kommer man til Sverige og vil se noget, som betyder virkelig meget i hele verden, så skal man tage forbi statuen. Ikke kongens statue. Det her er den rigtige statue, sagde Zlatan Ibrahimovic til avisen og tilføjede:

- Med al respekt for kongen.

Planen var i første omgang at opføre statuen ved Friends Arena i Stockholm, men statuen viste sig at være for tung.

I stedet flyttede man den til Malmø, hvor den 38-årige angriber er vokset op.

Zlatan Ibrahimovic har tre gange stået model for Peter Linde, men havde kun set statuen i gips før tirsdagens afsløring.

Den svenske angribers glorværdige karriere blev indledt i hjembyen, hvor han spillede for Malmö FF. Siden gik turen til storklubberne Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United, før han sidste år skrev kontrakt med Los Angeles Galaxy.

Han spillede den sidste kamp i MLS-grundspillet i søndags og rejste mandag hjem for at deltage i afsløringen af statuen i sin hjemby. Derefter venter slutspillet i USA for den svenske stjerne.

- Det føles, som om det er her, at alt slutter. Jeg har haft en lang karriere, men hvornår den slutter, ved jeg ikke. Jeg spiller, så længe jeg kan, sagde Zlatan Ibrahimovic til Expressen.

Ibrahimovic har spillet 116 landskampe og scoret 62 mål for Sverige. Han stoppede efter EM i 2016.