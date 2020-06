Tre lynscoringer sikrer AaB sejren i jysk klassiker

Fra det 38. til det 44. minut gik AaB målamok, da holdet her formåede at score tre mål.

AGF havde ellers været det bedste hold indtil da, men et kollaps på nogle få minutter blev altså dyrt for bronzefavoritterne, selv om en reducering kort før pausen skabte spænding.

AGF missede dermed muligheden for at hale ind på FC København på andenpladsen, som holdet forbliver syv point efter med 54 point.

Sejren var AaB's første i Superligaen efter coronapausen, og det var derfor den perfekte optakt for holdet inden onsdagens pokalfinale mod Sønderjyske.

AaB forbliver trods de tre point på sjettepladsen med 41 point.

Forsvarer Rasmus Thelander åbnede målscoringen med et hovedstød, der svævede i en blød bue over svenske William Eskelinen i AGF-målet. Og bare to minutter senere fordoblede nordjyderne føringen.

Norske Iver Fossum blev sendt i dybden med et hurtigt indkast, og han fandt angriber Tom van Weert foran mål, der sikkert satte bolden i nettet.

Fossum var dog ikke færdig med at chokere aarhusianerne, for i det 44. minut helflugtede han en clearing fra et hjørnespark ind bag Eskelinen til 3-0, der ikke så for godt ud i den situation.

AGF lod sig ikke slå helt ud af chokket, og kantspiller Jakob Ankersen formåede at reducere inden pausen.

I anden halvleg forsøgte AGF at få lagt det nødvendige pres på AaB, og det kastede chancer af sig.

Indskiftede Nicklas Helenius havde den største efter 66 minutter, men han måtte se sin afslutning prelle af på overliggeren.

AaB-angriber Søren Tengstedt kunne derfor lukke kampen, da han sendte et flot frisparksmål i kassen i kampens overtid.