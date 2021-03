Tre jyske superligabejlere sejrer knebent

Kampen om at rykke op i Superligaen bliver en tæt affære mellem Viborg, Silkeborg og Esbjerg.

Sådan ser det i hvert fald ud efter fredagens sidste runde af grundspillet i 1. division.

Silkeborg vandt 2-0 hjemme over Fremad Amager, Viborg slog Kolding IF med 1-0, mens Esbjerg vandt 1-0 hjemme over Hobro.