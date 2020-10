Danmark vandt i sidste uge over Israel, og tirsdag gælder det så Italien, der er ramt af coronasmitte.

Tre italienske spillere er coronasmittede før Danmark-kamp

Tre spillere fra Italiens kvindelandshold i fodbold er smittet med coronavirus forud for den vitale EM-kvalifikationskamp mod Danmark tirsdag.

Det oplyser Italiens Fodboldforbund (FIGC) på sin hjemmeside.

I første omgang var en testet positiv med covid-19, men mandag er tallet altså steget til tre.

Den resterende del af truppen er senest blevet testet mandag.

Da der stadig kun var testet én spiller positiv, var kvindelandsholdets læge, Jens Olesen, tryg ved at sende de danske fodboldkvinder i kamp.

- Vi er orienteret om, at en spiller fra det italienske landshold fredag blev testet positiv for covid-19 og er blevet trukket ud af truppen. Samtidig bliver resten af den italienske trup testet igen.

- De forhold, som vi har mødt hernede i Italien, opfylder alle anbefalede retningslinjer. Vi er trygge ved at spille under Uefas protokol, hvor kun spillere, der er testet negativ for covid-19, kan spille, sagde Jens Olesen.

Mandag klokken 15 skulle holdet afvikle pressemøde forud for tirsdagens kamp, men det er nu aflyst.

Tirsdagens kamp i Empoli begynder klokken 17.30.

Inden kampen har både Danmark og Italiens maksimumpoint i kvalifikationsgruppe B efter henholdsvis otte og syv spillede kampe.

Gruppevinderen avancerer direkte til slutrunden, der er udsat til 2022, men også nummer to har en chance for at kvalificere sig.