Tre herresingler klar til kvartfinalerne i All England

Viktor Axelsen vandt over inderen Lakshya Sen med cifrene 21-17, 21-18.

De danske badmintonspillere i herresingle havde en god dag ved All England.

Den andenseedede dansker dominerede kampen, men han begik også en del fejl, som han ikke var helt tilfreds med.

- Nu skal jeg bare lige have lært lidt af denne kamp, og så glæder jeg mig til den næste, siger Axelsen til TV2 Sport.

Selv om sejren aldrig var i fare for at glippe for alvor, så kan han se plads til forbedringer.

- Jeg skal lige op med hovedet. Nu har jeg vundet de første to kampe i to sæt, men jeg skal spille bedre, hvis jeg skal gå videre fra kvartfinalen.

- Jeg skal ind og finde linjerne og løftene. Så det er hele pakken, jeg skal finde. Det håber jeg på, jeg kan, siger Axelsen.

I kvartfinalen skal Axelsen møde kineseren Yu Qi Shi fredag.

Der er desuden lagt op til et spændende danskermøde i en af de andre kvartfinaler. Antonsen skal nemlig møde Gemke i kvartfinalen fredag.

Antonsen gik videre med lidt større besvær torsdag. Han vandt 19-21, 21-12, 21-15 over kineseren Yu Xiang Huang.

Tidligere torsdag gik også Rasmus Gemke videre til kvartfinalen med en kneben sejr over Shesar Hiren Rhustavito på 18-21, 21-13, 21-19.