Tre gode AGF-minutter nedlægger Silkeborg

Selv om det længe var Silkeborg, som havde et lille overtag i lokalopgøret mellem de to jyske klubber, var det gæsterne, som vandt sin anden kamp i træk i Superligaen.

To lynmål i midten af anden halvleg blev afgørende for AGF, som med en 2-0-sejr mandag kunne tage alle tre superligapoint med hjem fra Silkeborg.

Dermed er AGF kommet i gang oven på en sløj sæsonstart, hvor det blot blev til tre point i sæsonens første syv kampe.

Sejren sender AGF forbi Sønderjyske og Brøndby og op på niendepladsen med ni point, mens Silkeborg forbliver på sjettepladsen to point foran aarhusianerne efter ni kampe.

Første halvlegs kampbillede var ganske tydeligt, da Silkeborg nød godt af at være mest på bolden, mens AGF lurede på omstillinger.

Omstillingerne kastede dog kun et par halve chancer af sig for AGF, mens Silkeborgs fine boldomgang skabte flere forsøg.

Helt farligt blev det dog ikke for alvor for hjemmeholdet, som dermed ikke gav de 8013 tilskuere på Jysk Park noget at glæde sig over.

Silkeborg fortsatte i anden halvleg med at dominere på bolden, men forsøgene fra værterne var endnu uskarpere end før pausen.

Midt i anden halvleg vågnede AGF så op, og gæsterne begyndte at satse lidt mere, hvilket i den grad gav pote.

For på to hjørnespark i 71. og 73. minut skød AGF Silkeborg i sænk med de to hurtige dødboldsmål.

Det første stod den tyske midterforsvarer Yann Bisseck for, da han i en lav højde kom flyvende og headede hjørnesparket fra højre ind via stolpen.

Kort efter endte et hjørne fra modsatte side for fødderne af islandske Mikael Anderson på kanten af feltet, som dermed scorede sit andet mål for AGF i sin anden kamp.