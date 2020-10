Tre Sønderjyske-spillere er smittet med coronavirus

Det bekræfter cheftræner Kim Lykkeskov til mediet Nordschleswiger.

- Det er bekymrende, men vi håber, det bliver ved de tre tilfælde. Ellers er det alarmerende, og vi begynder at se sårbare ud. Vi er allerede nede på tre kæder, siger træneren.

Mikkel Jensen og Viktor Rollin-Carlsson var allerede i isolation fredag, hvor Sønderjyske mødte Esbjerg Energy, mens Anders Førster først forlod truppen før Rødovre-kampen.

Hvis et hold har syv eller flere spillere smittede med corona, så aflyses holdets kampe, indtil holdet igen har under syv spillere smittet med covid-19.

En aflyst kamp resulterer i, at begge hold får halvandet point for kampen.

Den regel blev for nylig aktuel, da Herlev i sidste uge indleverede syv positive coronatest fra spillerne.

Det aflyste Herlevs kamp mod Rødovre fredag. Mandag blev det besluttet, at også Herlevs kamp mod Esbjerg, som stod til at blive spillet tirsdag, skulle aflyses. I begge kampe har de to hold fået halvandet point hver.

Der gives normalt tre point for en sejr i regulær tid. Går en kamp i overtid, får det vindende hold to point, mens det tabende får et enkelt point.

Ud over de smittede spillere havde Sønderjyske også Mike Little, Anders Biel, Mathias Borring og Daniel Kønig Hansen ude med skader i tirsdagens kamp, men alligevel formåede klubben at vinde 8-3 over Rødovre.

Sønderjyske finder ud af, om den har flere eller færre spillere smittet med corona torsdag. Det er blot en dag før, at klubben skal møde Frederikshavn White Hawks.