Tre OL-debutanter skal repræsentere Danmark i mountainbike

Sebastian Fini, Caroline Bohé og Malene Degn bliver de tre mountainbikeryttere, der skal repræsentere Danmark ved OL i Japan til sommer.

Der skriver Danmarks Cykle Union (DCU) på sin hjemmeside.

Dermed er det tre OL-debutanter, unionen sender på cyklen ved legene.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at repræsentere Danmark til verdens største sportsbegivenhed. Jeg glæder mig til cykelløbet, men i den grad også at se hele setuppet omkring OL, og hvordan sådan et stort event løber af stablen.

- Det bliver en oplevelse for livet, er jeg sikker på, men forhåbentlig ikke det sidste OL, siger 26-årige Sebastian Fini til hjemmesiden.

Han er blevet valgt i stedet for Simon Andreassen, der deltog for Danmark ved OL i Rio i 2016. Da der kun var en dansk OL-plads for herrerne, stod valget mellem de to.

Landstræner Mads Bødker er glad for, at det er de tre ryttere, der skal til OL for Danmark, men han forventer ikke, at de tager medaljer med hjem.

- Det er tre unge, ryttere vi sender til OL. De har alle vist, at de kan præstere på højeste niveau, men når det er sagt, har de stadig fremtiden foran sig, og vi skal nok ikke forvente et egentligt topresultat før i 2024, siger han til hjemmesiden.

Mountainbikekonkurrencer bliver afviklet på en bane ved Izu cykelcenter cirka 130 kilometer fra Tokyo. Her ligger også velodromen, hvor banerytterne skal konkurrere.