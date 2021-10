Travl Jon Dahl jagter både CL-succes og svensk guld

Sideløbende med at hans Malmö FF kæmper med om det svenske mesterskab, skal hans hold samtidig også forsøge at lave overraskelser i Champions League.

Derfor står hans klub foran sæsondefinerende uger, når der i løbet af de næste 18 dage venter seks kampe - fire i Allsvenskan og to i Champions League. Den næste er onsdag aften på udebane mod Chelsea i London, mens turen går til Varberg i weekenden.

- Det er et rigtig godt spørgsmål, hvilken kamp der er vigtigst for os i den her uge. Vi har en ambition om at gøre det så godt som muligt i Champions League. Vi gjorde det umulige ved overhovedet at kvalificere os hertil, så vi sikrede klubbens økonomi i mange år fremover.

- Det er det højeste niveau i international fodbold, og vores spillere kan udvikle sig, og vi kan udvikle os som klub. Men vi vil også vinde mesterskabet. Så alle kampe er vigtige, og nu har vi seks kampe på 18 dage, og det er rigtig mange, siger Jon Dahl Tomasson.

I Champions League kaster hvert eneste point store millionbeløb af sig, men et svensk mesterskab er eneste mulighed for at sikre sig adgang til næste sæsons Champions League.

Kampen om det svenske guld er yderst tæt. Malmø topper Allsvenskan på en bedre målforskel end Stockholm-klubberne Djurgården og AIK, der ligeledes har 44 point, mens Elfsborg følger efter med 42 point. Der resterer syv spillerunder.

Samtidig hænger der en forbandelse over svenske hold, der deltager i et europæisk gruppespil.

Kun én gang i dette årtusind, er det lykkedes et hold at blive svensk mester, samtidig med at holdet har deltaget i et krævende europæisk gruppespil. Det var Malmø i 2014.

Før onsdagens kamp mod Chelsea ligger malmøitterne sidst i gruppen med nul point efter nederlag til Juventus og Zenit. Nu venter så en vanskelig udekamp mod turneringens forsvarende vindere, der blandt andre råder over Andreas Christensen og angrebsstjernen Romelu Lukaku.

Sidstnævnte bliver en stor udfordring, forventer Malmös forsvarsspiller Franz Brorsson, der har en fortid i Esbjerg.

- Jeg forventer, at det bliver endnu sværere at møde Lukaku end at møde Zlatan Ibrahimovic (som Brorsson mødte i 2015, red.), fordi Lukaku også kan tage dybdeløbene. Og så er han endnu større og stærkere end Zlatan. Der bliver noget at bide i.

- Ingen forventer, at vi tager point, men det går vi efter, siger Brorsson.

Opgøret mellem Chelsea og Malmö FF begynder onsdag klokken 21.