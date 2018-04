Transkønnet vægtløfter ender karrieren efter voldsom skade

Det skriver The Guardian og flere internationale nyhedsbureauer.

Den newzealandske vægtløfter Laurel Hubbard er den første transkønnede atlet i Commonwealth Games nogensinde.

Efter at have lagt sig i spidsen for kvindernes vægtløftning i +90 kiloklassen, har hun midt i konkurrencen fået en alvorlig skade i albuen.

Hubbard gik efter et rekordløft på 132 kilo, da hendes venstre albue gav efter under de mange kilo. hun skar en grimasse og smed vægtstangen fra sig.

Det rev et ledbånd i albuen over og vil kræve en operation.

Det har tvunget Hubbard til at trække sig fra konkurrencen, og skaden får nu alvorlige konsekvenser for vægtløfteren, der indstiller karrieren.

- Jeg gav alt, hvad jeg havde, og jeg er ked af, at jeg ikke var i stand til at udføre løftet, siger Hubbard ifølge The Guardian.

Den 40-årige vægtløfter får dermed en ganske kortvarig karriere inden for kvindernes vægtløftning. Indtil for fire år siden konkurrerede hun for New Zealand som mand.

Det vakte stor debat, da Hubbard sidste år deltog i kvindernes VM, hvor hun vandt to sølvmedaljer. Flere mente, at hun havde en unfair fordel i konkurrencen.

Simon Kent, New Zealands direktør for olympisk vægtløftning, kaldte derimod Hubbard for "modig", fordi hun fik startet en debat om transkønnet sport.

Hubbard blev kvalificeret til at konkurrere som kvinde, da hun kunne vise testosteronniveau, som lå under Den Internationale Olympiske Komités (IOC) grænseværdi.

- The Commonwealth Games er et forbillede for, hvad sport kan og skal være. Det har uden tvivl levet op til mantraet om humanitet, lighed og anstændighed, siger Hubbard, da hun trak sig fra konkurrencen.