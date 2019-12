Afdøde Emiliano Sala hyldes af fans uden for stadion i Nantes i slutningen af januar 2019. Sala mistede livet i et flystyrt 21. januar.

Tragisk dødsfald blev til et pengeslagsmål

Fodboldverdenen græd sammen, da Emiliano Sala på tragisk vis døde i et flystyrt midt i et klubskifte, som har efterladt to klubber i en bitter strid om penge.

Med den 28-årige argentiner sendt mod den walisiske by var 127 millioner kroner på vej til den franske klub. I Cardiff jublede man over udsigten til at få målmageren, som kunne sikre klubben overlevelse i Premier League.

Mens fodboldspilleren Emiliano Sala hang i et fly over Den Engelske Kanal 21. januar 2019, var der glæde i både Nantes og Cardiff.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her