- Det er ærgerligt, at der er kommet den krig mellem bilister og cyklister, sagde Mads Pedersen i 2019 i et interview med Berlingske.

Trafikulykker rammer danske cykelryttere

Som cykelrytter må man indstille sig på at styrte i ny og næ. Men på det seneste er flere danskere blevet ramt af biler og kommet galt afsted under træning.

Den 22-årige cykelrytter, der netop havde underskrevet en kontrakt med World Tour-holdet Movistar, blev ramt af en modkørende bil, da han kom kørende alene nær sit hjem i den spanske by Girona. Ved kollisionen blev han slynget ind i en lygtepæl og brækkede sit højre skinneben to steder.

Et ellers helt normalt træningspas på en grå decemberdag tog for to måneder siden en voldsom drejning for danske Mathias Norsgaard.

