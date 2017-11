Trængte West Ham får point mod Schmeichel og co.

Resultatet betød, at West Ham nåede op på ti point for 13 kampe.

David Moyes kunne fredag aften glæde sig over sit første point som West Ham-manager.

Det rækker dog stadig blot til en plads som tredjesidst under nedrykningsstregen i ligaen for London-mandskabet.

Leicester har 14 point efter kampen i midten af rækken efter at have sat en føring over styr.

Gæsterne kom således bedst i gang i London, da Marc Albrighton efter otte minutter sparkede Leicester foran 1-0 efter en fornem, flad pasning fra Jamie Vardy.

Føringen holdt næsten til pausen, men i halvlegens sidste minut fik West Ham lidt at lune sig på denne aften.

Manuel Lanzini sendte bolden ind i feltet på et hjørnespark, og her kom Kasper Schmeichel på mellemhånd.

Den danske landsholdskeeper havde bevæget sig ud i det lille felt, men blev overrumplet, og Cheikhou Kouyate nåede højst og headede til bolden, der via en Leicester-forsvarer gik i mål til 1-1.

West Ham var organiseret tilstrækkeligt i opgøret til at holde det ene point, og dermed var der point til Moyes i dennes anden kamp, efter at han tog over efter fyrede Slaven Bilic.

I Moyes' første kamp blev det til et 0-2-nederlag på udebane til Watford.

I næste runde skal West Ham og David Moyes på besøg hos Everton, som Moyes i en mangeårig periode var manager for.