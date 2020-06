Trængte FC Roskilde puster nyt liv i overlevelseshåb

Fodboldklubben FC Roskilde fra 1. division har det svært både sportsligt og økonomisk for tiden, men lørdag var der noget at glæde sig over i forhold til førstnævnte.

Holdet er nu ét point foran Næstved, som dog har spillet en kamp færre. Vigtigere endnu betyder de tre point, at Roskilde fik minimeret afstanden op til overlevelse fra otte til fem point.

Hjemmeholdets angriber Sebastian Czajkowski gav efter godt et kvarters spil Roskilde en god indledning på kampen.

Et blokeret skud inde foran mål var han hurtigt over med tåen og prikkede holdet fra domkirkebyen i front.

Venstrekanten Nicklas Mouritsen fik også bolden i mål til 2-0 mindre end ti minutter før pause. Desværre for ham blev målet annulleret for offside.

I stedet lykkedes det Fremad Amagers anfører, Lukas Engel, at udligne fire minutter senere.

Roskilde-spillerne var ikke helt vågne ved et hjørnespark, hvor en indøvet kombination endte tæt under mål, og Engel kunne flugte bolden ind i toppen af målet.

Det kunne godt tegne til en af den slags kampe, der ville understøtte hypotesen om, at bundhold tit er lidt forfulgt af uheld.

Den hypotese gad indskiftede Abdoulie Njai dog ikke at ligge under for. Et kvarter inde i anden halvleg tog han en flot dribletur gennem gæsternes forsvar.

Hans første forsøg blev reddet, men riposten fik han noget uskønt skrabet i mål til 2-1. Heldet så alligevel ud til at tilsmile Roskilde.

Czajkowski fik en stor chance for at lukke kampen til 3-1 ti minutter før tid, men hans forsøg blev reddet.

Det holdt Fremad Amager inde i kampen, og i kampens slutfase var både stolpen og heldet på bundholdets side, og derfor holdt 2-1 hjem.

Roskilde har nu fem point op til Skive og Hvidovre. Sidstnævnte hentede lørdag sæsonens sjette sejr, da klubben fra den københavnske vestegn slog Nykøbing FC 1-0.

Det var den tidligere Brøndby-stopper Daniel Stenderup, som blev matchvinder, da han pandede bolden i nettet kort før pausen.

De tre point sendte Hvidovre på den rigtige side af nedrykningsstregen, fordi holdet har en bedre målscore end Skive. Nykøbing har 26 point på ottendepladsen.

De tre dårligste klubber rykker ned fra 1. division i denne sæson.