Trænerskift giver optimisme i Horsens før forårssæsonen

Siden sidste spillerunde i efterårssæsonen har Horsens byttet ud på cheftrænerposten, da den tidligere Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou har overtaget for midlertidig cheftræner Mads Lyng, der havde jobbet i to kampe efter fyringen af Jonas Dal.

Den klare målsætning for forårssæsonen i superligaklubben AC Horsens er overlevelse i landets bedste fodboldrække for femte sæson i træk.

Trænerskiftet har givet stor optimisme i spillertruppen hos Superligaens nummer 11. Det siger midtbaneslideren Bjarke Jacobsen forud for sit holds forårspremiere mod Randers FC tirsdag aften.

- Jens Berthel Askou er kommet med en opfordring til hårdt arbejde og til at vise noget passion og glæde for spillet. Det er de udtryk, som skal skinne mest igennem under ham.

- Jeg synes, at man kan mærke hans aftryk på spillertruppen allerede. Han har været god til at få skabt glæde og gejst, så der er en tro på, at vi kan få vendt situationen sammen.

- Optimisme er nok det mest dækkende ord for den stemning, der er lige nu. Det har han været god til at få prentet ind hos os, siger Bjarke Jacobsen.

Tjekker klubbens spillere op på ligatabellen, er det kedelig læsning. Der er ni point op til Vejle på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Men med 19 spillerunder tilbage er der ifølge Bjarke Jacobsen grund til at tro, at optimismen kan være med til at bringe spændingen tilbage i bunden af rækken.

- Efter at vi lige har været på ferie og fået efterårssæsonen lidt på afstand, så synes jeg, at vi har fået vendt situationen mentalt til noget positivt på en eller anden måde. Vi ser det som en kærkommen udfordring, og vi ser frem til at komme i gang med jagten.

- Det er spændende, at vi kan opnå noget, som vil være kæmpestort for os. Så det tynger os ikke at kigge på tabellen lige nu, hvilket man jo ellers godt kunne frygte.

- Der er en stor tro på tingene, for ni point virker ikke urealistisk at hente, og vi skal jo møde de andre bundhold tre gange, siger Bjarke Jacobsen.

Der er yderligere et point op til OB og FC Nordsjælland.

- Det er nok Vejle, som der er størst sandsynlighed for, at vi kan hente, men jeg er sådan set ligeglad med, om det er dem eller et andet hold, vi går forbi, siger midtbanespilleren.

Ud over selv at passere et hold skal Horsens også holde Lyngby bag sig for at overleve. Lyngby er to point efter den østjyske klub.

Horsens indleder jagten på overlevelse i udekampen mod Randers tirsdag klokken 18.