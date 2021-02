Træners søn er færdig hos Super Bowl-taber

Kansas City Chiefs' linebacker-træner Britt Reid er ikke længere ansat af klubben.

Hans kontrakt er udløbet, skriver flere amerikanske medier, herunder NFL Network og ESPN.

Få dage efter holdets nederlag i Super Bowl til Tampa Bay Buccaneers blev træneren, der er søn af Chiefs-cheftræner Andy Reid, ellers sendt på tvungen orlov.

Årsagen var, at han tre dage før søndagens NFL-finale var involveret i en større færdselsulykke, hvor en femårig pige kom alvorligt til skade.

Politiet efterforsker stadig sagen, og blandt andet undersøges Reid for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand.

Reid var heller ikke med i søndagens Super Bowl.

To piger kom til skade i ulykken. En femårig pige blev efterfølgende lagt i kunstig koma og har pådraget sig en hjerneskade, mens den anden pige slap med mindre skader.

Amerikanske medier skrev tirsdag, at pigens tilstand fortsat var kritisk.

Efter ulykken forklarede 35-årige Reid over for politiet, at han havde fået "to eller tre" alkoholiske genstande før ulykken.

Han blev selv sendt på hospitalet med mavesmerter og gennemgik en operation efter bilulykken.