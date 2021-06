Trænerlegende udelukket for doping af væddeløbshest

Vinderhesten Medina Spirit blev efter sidste måneds store triumf testet positiv for en ulovlig substans, og onsdag faldt dommen over den succesrige 68-årige træner.

Arrangøren af Kentucky Derby har udelukket Baffert i to år, så han tidligst kan deltage i det historiske hestevæddeløb i 2024.

Baffert afviste i første omgang, at han havde gjort noget forkert. Senere har han indrømmet, at Medina Spirit op til væddeløbet var blevet behandlet med en salve indeholdende et ulovligt steroid.

Det er femte gang inden for det seneste år, at en af Bob Bafferts heste er blevet testet positiv i en dopingprøve.

- Bafferts test-record truer offentlighedens tillid til hestevæddeløb og Kentucky Derbys omdømme.

- På grund af de gentagne fejl over det seneste år, og de mange ekstraordinære forklaringer, mener vi, at det er vores pligt og ansvar at handle, meddeler arrangørerne.

Bob Baffert er blandt de mest vindende trænere i historien i amerikansk hestevæddeløb. Det er blandt andet blevet til hele syv sejre i det 146 år gamle Kentucky Derby.

Fra 2015 til 2018 vandt hans heste blandt andet det historiske hestevæddeløb i Kentucky tre år i træk.

Det er endnu ikke afgjort, om Medina Spirit får lov til at beholde sejren i Kentucky Derby.

Den afgørelse ligger lige nu hos Kentucky Horse Racing Commission.