Trænerkomet øjner tiende mesterskab i træk til Bayern

Der er ingen tvivl om, hvad målet er for Julian Nagelsmann i sin første sæson i spidsen for den tyske fodboldmastodont Bayern München.

Fredag aften begynder jagten på ligatitlen, når den kun 34 år gamle tyske cheftræner for første gang sender sit nye hold på banen i en betydende kamp, siden han overtog taktstokken i hjemlandets største fodboldklub 1. juli.

Her venter Borussia Mönchengladbach på udebane i Bundesligaen.

- Vi vil vinde det tiende mesterskab i træk, og det er en kæmpe udfordring, siger Nagelsmann på Bayerns hjemmeside inden sæsonpremieren.

Trænerkometen har dog ikke ligefrem medvind i ryggen inden mødet med Gladbach. Bayerns fire testkampe inden sæsonen endte med tre nederlag og en uafgjort.

Samtidig betyder skader til flere spillere, at Nagelsmann især i forsvaret må eksperimentere en smule indledningsvist. De to franskmænd Benjamin Pavard og Lucas Hernández er således begge ukampdygtige, mens det canadiske stortalent Alphonso Davies lige er vendt tilbage fra en skade.

Længere fremme på banen er en anden fransk duo - Kingsley Coman og Corentin Tolisso - tvivlsomme til Gladbach-kampen.

Men det slår ikke Nagelsmann ud.

- Når man kigger tilbage på de seneste år, bør vi stråle med selvtillid. Det har været en lidt ujævn optakt til sæsonen, men sådan er det også for andre klubber.

- Det ville være godt, hvis alt klikkede klokken 20.30 fredag (kamptidspunktet, red.). Det bliver ikke muligt for begge hold at lave et festfyrværkeri i 90 minutter, siger Bayern-træneren.

Julian Nagelsmann har overtaget ansvaret for Bayern München fra Hansi Flick, der ellers nød stor succes i klubben.

I sine to sæsoner mod cheftræner vandt Flick syv trofæer i Bayern, herunder to tyske mesterskaber og en Champions League-titel. Men uenighed med dele af Bayerns ledelse førte til, at Flick forlod Bayern for at blive tysk landstræner.

Nu skal unge Julian Nagelsmann forsøge at følge op på Hansi Flicks succes.

Nagelsmann blev som Hoffenheim-træner i februar 2016 den næstyngste nogensinde til at stå i spidsen for et hold i en bundesligakamp. Fra 2019 til 2021 var han træner for Yussuf Poulsen og co. i RB Leipzig.