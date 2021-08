Trænerindtog markerer ny italiensk epoke

Ifølge Keld Bordinggaard, head of coaching i Bayer Leverkusen med ansvar for udvikling af klubbens spillestil, handler den store udskiftning i høj grad om, at italiensk fodbold er ved at ændre sig.

- Udskiftningerne på trænerposten er udtryk for, at spillet i Italien er under forvandling. Man vil noget andet fodbold end det, man betegner som klassisk italiensk, men forvandlingen er sket og med et fantastisk resultat i sommer med det italienske landsholds EM-guld.

- Ændringerne er båret af det, man har set i de andre ligaer i de sidste 10-15 år, som udsprang i Spanien, med vægten lagt på pasningsspil og det at have bolden og presse højt.

- Det er ganske enkelt ikke muligt at få succes på topniveau uden at have de elementer med i sit spil, siger Keld Bordinggaard.

En af de trænere, der ifølge Keld Bordinggaard har haft stor succes med en mere moderne tilgang, er Atalantas cheftræner, Gian Piero Gasperini.

- Det er inspirerende at se så meget dynamik og struktur på et hold. Det er noget, vi i gamle dage syntes udelukkede hinanden, men det har Gasperini virkelig formået at implementere, siger han.

Det er dog ikke alle nyansatte trænere, der står for et nyt, moderne udtryk. Her fremhæver Keld Bordinggaard den nyansatte træner for Roma, José Mourinho, som eksempel.

- José Mourinho vil gerne styre kampen uden at have bolden, hvor hans modsætning, Pep Guardiola, vil styre kampen med bolden, og det er altså Guardiolas tilgang, der har vundet, siger han.

Fodboldekspert på TV2 Sport Mads Junker er enig i, at Mourinho ikke bringer noget nyt til Roma.

- Et valg som José Mourinho er et eller andet sted tragisk for Roma, fordi det netop ikke er fremtiden, men derimod fortiden, siger han.

Ifølge Mads Junker skal de mange trænerudskiftninger også ses som en kombination af ambitioner og økonomiske hensyn.

- Der er optur i italiensk fodbold både fodboldmæssigt og økonomisk. Så det er også noget med at gøre sig attraktiv og ramme en spillestil, som gør, at investorer bliver interesserede.

- De mange trænerskift er udtryk for, at rigtig mange italienske klubber er ambitiøse, og jeg synes, at italiensk fodbold er godt på vej tilbage i toppen, siger han.

Serie A indledes med fire kampe lørdag aften - heriblandt spilles Inters kamp mod Genoa klokken 18.30.