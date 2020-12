Trænerfyring har givet fornyet energi i Horsens

Han blev fyret efter bare at have hentet 6 point i 11 superligakampe, hvilket ifølge Horsens-ledelsen var dårligere, end hvad spillermaterialet er til.

Trods et nederlag på 1-2 til AGF søndag, var det et forandret Horsens-hold, som søndag spillede den første kamp efter tirsdagens fyring af træner Jonas Dal.

Derudover ændrede Dal markant på den spillestil, som Horsens har været kendt for tidligere. Og det kan også have været en af årsagerne til fyringen.

Søndag var holdet nemlig tilbage til det mere primitive udtryk med meget energi, og det var ifølge Horsens-kantspiller Louka Prip et udtryk for, at der på bagkant af fyringen er blevet frigivet noget mere energi på holdet.

- Der har manglet selvtillid i de foregående kampe, og så er det tit sådan, når der sker et skift, at der bliver frigivet ny energi.

- Vi gjorde det egentlig godt i dag. Vi kom ud med en masse power, en masse selvtillid, og vi fik lidt af de gamle dyder tilbage med hårdt arbejde og en masse drive, siger han.

Trods nederlaget synes 23-årige Prip, at det var en bedre følelse, han havde på banen som Horsens-spiller mod AGF.

- Det var en meget bedre fornemmelse, vi havde i dag. At vi tabte var så trist, som noget kunne være, men vi gjorde alt, hvad vi kunne.

- Selvfølgelig er vi skuffede, men jeg føler, at vi har stor tro på tingene, for det frigiver bare noget energi, når der sker nye ting, siger kantspilleren.

I søndagens kamp stod den normale assistenttræner Mads Lyng i spidsen for Horsens, og han var tilfreds med at få det gamle Horsens-udtryk tilbage.

- Jeg er skuffet lige nu. Men når jeg får sovet på det, så bliver jeg glad for, at vi lykkedes med at få et udtryk på det her hold, som vi har haft tidligere, siger trænervikaren.

Mads Lyng har i første omgang fået ansvaret for Horsens frem til vinterpausen, og han forventer ikke, at det bliver længere end det. Han har dog ambitioner om at blive cheftræner på et tidspunkt.

- Jeg har helt klare ambitioner om at blive cheftræner en dag, men jeg ser mig ikke blive det i Horsens nu, da jeg heller ikke har licensen til det, siger den 37-årige træner, der har været assistent i Horsens siden 2017.