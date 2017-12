Træner roser Aalborg trods CL-nederlag i Paris

Her tabte Aalborg 28-31, men holdet blev aldrig for alvor løbet over ende af verdensstjernerne fra Paris Saint-Germain, og indsatsen var mere end godkendt af Aalborg-holdets træner.

Man kunne have frygtet, at Aalborg Håndbold ville få ørerne gevaldigt i maskinen, men det danske mesterhold slap helskindet fra Paris lørdag.

- Vi spillede en rigtig god kamp specielt i vores angrebsspil.

- Vi pressede Paris specielt i første halvleg, hvor vi tog teten, men vi manglede lige nogle redninger i første halvleg og lidt mere højde i vores forsvar, siger træner Aron Kristjánsson.

Aalborg var godt med i de første 30 minutter og formåede at bringe sig foran efter 20 minutter.

Her blev det 9-8, og Aalborg kom også foran 10-9, inden værterne i slutfasen sikrede en pauseføring på 16-14.

- De havde store problemer med at dække vores syv-mod-seks-spil, som vi lykkedes rigtig godt med.

- Det var et par afbrændere og tvivlsomme kendelser, hvor de scorede på kontra, der gjorde, at Paris var foran i pausen, siger træneren.

I anden halvleg var gæsterne på et tidspunkt bagud med syv mål, men med tre minutter igen var føringen barberet ned til fire mål.

- I anden halvleg brændte vi for meget på deres velspillende målmand, men vi holdt hovedet koldt hele vejen på den måde, at vi var ved at gøre det spændende til sidst.

- Med tre minutter igen misbrugte vi et straffe og mistede bolden i et oplagt kontraløb. Havde vi scoret på de to chancer, havde vi stadig haft muligheden, siger Kristjansson.

Han kan nu se frem til fire kampe, der vil afgøre, om Aalborg går videre fra gruppen, når Champions League genoptages til februar.

Aalborg ligger sidst i gruppe B med fire point og har tre point op til Meshkov Brest på den sjetteplads, der giver videre avancement.

Aalborg møder netop det hviderussiske mandskab på udebane 11. februar.

Herefter venter THW Kiel hjemme, RK Celje ude, inden Flensburg-Handewitt kommer på besøg i sidste gruppekamp.

- Det bliver svært, men vi har klart en chance. Forløbet er rigtig spændende, og vi har nu muligheden for at være med, når Champions League begynder igen, siger Aron Kristjansson.