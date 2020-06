Træner-rokader på bassinkanten

Selv om svømmehallerne er coronalukkede og kun en håndfuld elitesvømmere lige nu får lov til at træne i bassinet, så er svømmeklubberne i fuld gang med at opruste på bassinkanten.

Elitetrænere har i stor stil rokeret mellem en række svømmeklubber. Senest er det Næstved Svømmeklub, som har fået et nyt trænerteam på plads.

Klubben, som i foråret opstod efter en fusion mellem de to hidtidige svømmeklubber, Næstved IF og Herlufsholm, har fra 1. august ansat Mads Maj som elitetræner. Mads Maj kommer fra et job som træner og sportslig ansvarlig i Triton Ballerup. Han har tidligere været elitetræner i Holstebro Svømme Club. Begge steder har han haft svømmere med et internationalt niveau.

Ved sin side får Mads Maj Jonas Frei, der kommer fra et job som 2. holdstræner i Svøm Slagelse Korsør.

Mads Maj siger i en pressemeddelelse fra Næstved Svømmeklub:

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med projektet i Næstved. Det virker som en spændende klub med mange gode muligheder.

Forholdene i og omkring klubben gør, at jeg tror på, at vi kan lave store resultater i fremtiden”.

I Helsingør Svømmeklub bliver det fra august Mick Steen Nielsen, som skal være klubbens nye cheftræner. Mick Steen Nielsen kommer fra en stilling som cheftræner i Herlev Svømning.

I de sidste otte år har han været med til at opbygge Herlev. Det seneste år har han også været tilknyttet det Nationale Træningscenter (NTC), hvor han har ansvaret for nogle af de svømmere der skal repræsentere Danmark ved det kommende OL.

Som assistenttræner får han Magnus Andersen, der har været ansat som træner i både, Helsingør, Hillerød og Herlev.

I Herlev bliver det til gengæld Ricki Clausen, som sammen med Ejnar Larsen vil stå i spidsen for klubbens konkurrencesvømmere. Ricki Clausen har en fortid som træner i Kvik Kastrup, Køge, Holbæk og Helsingør og har været med til at træne danske topsvømmere som Jeanette Ottesen og Rikke Møller Pedersen.

Ejner Larsen er heller ikke ukendt i dansk svømning. Han har blandt andet været cheftræner for en af de største svømmeklubber i Danmark, Sigma Swim.

Flere klubber har endnu ikke meldt ud, at man har fået nye elitetrænere på plads. Det gælder klubber som Værløse, Triton Ballerup, Ringsted og Slagelse.