Træner idømt fængsel for at drive triatlet til selvmord

Den opsigtsvækkende dom kommer, efter at triatleten Choi Suk-hyeon sidste år besluttede at tage sit eget liv.

To holdkammerater er desuden blevet tildelt fængselsstraffe.

En triatlontræner er fredag blevet idømt syv års fængsel i Sydkorea for at drive en triatlet ud i selvmord.

22-årige Suk-hyeon blev fundet død på en sovesal. I en årrække blev hun ifølge retten i Daegu udsat for fysiske og verbale overgreb af træneren og de to holdkammerater.

I en af sine sidste tekstbeskeder bad hun sin mor om at tilgive sine overgrebsmænd.

Anklageren havde oprindelig krævet ni års fængsel til træneren, men retten var lidt mildere stemt og landede på syv år.

I en lydoptagelse, der er blevet bragt på sydkoreansk tv, hører man træneren skælde ud på Suk-hyeon for at have taget på i vægt.

"Du må ikke spise i tre dage. Du lovede mig, at du ville tage ansvar", lød det blandt andet i optagelsen, inden træneren opfordrede atleten til at få renset sine tænder.

To tidligere holdkammerater var også indblandet i den årelange nedbrydning af Choi Suk-hyeon, der i 2015 fik bronze ved de asiatiske juniormesterskaber i triatlon.

Den ene af de tidligere holdkammerater fik fire års fængsel, mens den anden modtog 18 måneders betinget fængsel. Alle dømte angrede fredag i retten deres opførsel.

For en uge siden blev Choi Suk-hyeons tidligere fysioterapeut i samme sag idømt otte års fængsel, da retten fandt fysioterapeuten skyldig i seksuelt og psykologisk overgreb.

I sidste uge blev der afsagt en dom på mere end ti år fængsel til en tidligere sydkoreansk landstræner i speedskating. Det skete efter seksuelt overgreb på den tidligere OL-guldvinder Shim Suk-hee.