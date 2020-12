Træner efter EM-sejr: Flot kamp med få tekniske fejl

- Det er sjældent, at jeg har været med til en åbningskamp, hvor det ikke har været noget rod. Jeg synes, det var en flot kamp med få tekniske fejl, siger Jesper Jensen til TV2.

- Vi har snakket om, at når vi holder fast i den base og det fundament, vi har, så skal de andre være gode for at slå os. Det holdt i dag, og jeg tror også, at det kan holde i flere kampe, siger han.

Anne Mette Hansen, der bidrog med tre mål på tre forsøg, roste også den danske defensiv.

- Vi fik spillet det, vi gerne ville, og jeg synes, at vi stod godt i forsvaret. Så jeg er meget tilfreds, siger Anne Mette Hansen til TV2.

- Det er klart, at det giver selvtillid og tro på evnerne. De systemer og ting, vi har gang i, virker. Vi havde også en god fornemmelse mod Norge, og vi bygger på lag på lag, siger hun.

I optakten til EM tabte Danmark to gange i træk til Norge i testkampe.