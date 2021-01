Træner efter Axelsen-sejr: Vores arbejde til træning virker

- Det var en bundsolid præstation i en finale og en positiv start for 2021 for Viktor og alle os andre, siger træner Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse.

- Efter pausen i begge sæt, hvor sættene skal afgøres, stepper Viktor op og spiller en lille smule bedre og disciplineret, siger han.

Søndagens finale endte med en sejr på 21-14, 21-14 i dansk favør.

Dermed sikrede 27-årige Axelsen sig sin tiende titel i karrieren på World Touren, som tidligere hed Super Series.

For træner Kenneth Jonassen er det en tilfredsstillelse at konstatere, at deres arbejde i det daglige også giver pote i kampene.

- Efter sin skade og operation i efteråret er jeg glad for at se, at de ting, Viktor har arbejdet på til træning, går igen i den her turnering. Ikke mindst i kvartfinalen og i semifinalen.

- Så på baggrund af det er det rart at se, at det, vi arbejder på, virker. Men vi må ikke tage for givet, at vi bare kan køre videre på det til næste uge. Vi skal fortsætte det gode arbejde i uge to, siger Jonassen.

Allerede næste uge går det løs igen i Thailand, når en ny turnering skydes i gang.

Turneringerne i Thailand rangerer i år som en Super-1000 på World Touren, der er niveauet lige under sæsonfinalen. Det gør de normalt ikke, men det skyldes coronapandemien og sammenlægning af turneringer.