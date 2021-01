Trælår er eneste minus i finalefrisk dansk VM-trup

Håndboldlandsholdet har haft rigeligt med bump på vejen uden for banen ved VM, men landstræner Nikolaj Jacobsen ser ud til at have frit valg, når han skal udpege sit hold til søndagens finale mod Sverige.

Kun fløjspilleren Magnus Landin har skrantet lidt siden kvartfinalen i onsdags, men skavankerne er ikke værre, end at han kunne være med mod Spanien fredag aften.