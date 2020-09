Toyota triumferer i Le Mans for tredje år i træk

To biler fra Toyota, to fra Rebellion Racing og en enkelt fra Bykolles Racing Team, hvoraf kun sidstnævnte måtte udgå.

Længe lå Toyotas nummer 7 i front, men et pitstop på en halv time i løbet af natten sendte Toyota nummer 8 i front. De to Rebellion-biler strøg også forbi.

Herfra kom der aldrig spænding om sejren, mens de to Rebellion-biler til gengæld længe duellerede om andenpladsen.

Med cirka en time tilbage stødte den ene Rebellion-racer på problemer, og det betød, at den anden Toyota klemte sig op på en tredjeplads.

For de otte danske deltagere i det ikoniske løb blev det en blandet fornøjelse.

I den næstbedste klasse, LMP2, kørte Mikkel Jensen rigtig flot i sin Le Mans-debut for G Drive Racing. Den 25-årige dansker var en væsentlig årsag til, at holdet i lang tid så ud til at sikre sig en podieplacering som nummer tre.

Med under en time tilbage af løbet stødte den franske kører Jean-Eric Vergne dog på problemer i bilen, og holdet faldt ned til en femteplads.

Også i LMP2-klassen måtte Anders Fjordbach se sin bil hos High Class Racing blive trukket ud lidt over klokken 2 om natten efter vedvarende problemer.

Efter flere lange pitstop kunne man ikke overholde reglen om, at alle tre kørere skulle nå minimum seks timer hver i bilen. Derfor blev den trukket ud.

Nicki Thiim og Marco Sørensen sikrede sig en podieplacering, da de kørte deres Aston Martin til en tredjeplads i GTE Pro-klassen, hvor Michael Christensen og Porsche havde store problemer og sluttede som nummer syv.

Veteranen Jan Magnussen endte med JMW Motorsport som nummer seks i GTE Am-klassen. Han kunne se sin yngre landsmand Nicklas Nielsen ende på podiet som nummer tre i sin Ferrari hos holdet Af Corse.

Løbet var en frustrerende oplevelse for eneste danske kvinde i løbet, Michelle Gatting, der kørte på et rent kvindehold hos Iron Lynx-holdet i en Ferrari.

26-årige Gatting luftede flere gange undervejs sin frustration over, at holdledelsen ikke gav hende optimale muligheder for at præstere endnu bedre, end den niendeplads det blev til.