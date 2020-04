Tourens løbsdirektør: Alle var enige om en udskydelse

- Alle i cykelverdenen støttede idéen, selv dem der normalt ikke kan lide os. Nogle hold sagde, at de ville være nødt til at lukke ned uden Touren i 2020.

- Touren er fundamentet i den reviderede kalender, siger Prudhomme til Reuters.

Touren er rykket, så løbet indledes i Nice 29. august med afslutning i Paris 20. september.

Allerede for godt en måned siden begyndte arbejdet med at få rykket den store begivenhed, fortæller løbsdirektøren.

- Vi begyndte at tale om udskydelse med de lokale politikere allerede 18. marts - en dag efter at Frankrig blev lukket ned - og alle var med om bord, siger Prudhomme.

Han fortæller, at han tirsdag talte med 49 lokale politikere for at informere dem om beslutningen.

Tourens rute skal fortsat køres som oprindeligt planlagt, men der kan dog være lidt justeringer i de større byer.

Prudhomme forklarer, at man havde overvejet at placere Touren tidligere i august, men droppede den tanke.

- Ryttere behøver et par måneder til at gøre sig klar til en begivenhed som Touren. Fire, fem eller seks uger til at træne, og så skal vi have et par etapeløb før Touren, siger han.

Det betyder ifølge Prudhomme, at et traditionelt optaktsløb til Touren som Criterium du Dauphine kan forventes at blive afviklet på et tidspunkt i august.