DM i landevejscykling i Middelfart blev søndag vundet af Kasper Asgreen, som kan se frem til at vise dannebrog frem i Touren.

Touren offentliggør holdlister - otte danskere udtaget

Otte ryttere med dansk pas er lørdag med, når dette års udgave af Tour de France skydes i gang i Nice.

Det viser holdlister offentliggjort på det franske cykelløbs hjemmeside.

Der er tale om Søren Kragh Andersen (Sunweb), Casper Pedersen (Sunweb), Michael Valgren (NTT), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Mads Pedersen (Trek), Niklas Eg (Trek), Michael Mørkøv (Quick-Step) og nyslået danmarksmester Kasper Asgreen (Quick-Step).

Det var i forvejen kendt, at de fire førstnævnte skulle køre den franske grand tour, da deres hold allerede havde offentliggjort deres ryttere til løbet.

På opgørelsen over, hvem der skal køre Tour de France, har holdene også opgivet en række reserver, der altså som udgangspunkt ikke kommer i aktion i Frankrig.

Her er Magnus Cort (EF Pro Cycling), Mikkel Bjerg (UAE Emirates) og Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) nævnt.

Tour de France køres normalt i juli, men er i år blevet rykket til senere på året på grund af coronapandemien.

Colombianske Egan Bernal vandt sidste år og er igen med for Ineos, der til gengæld har droppet at tage Chris Froome og Geraint Thomas med. De to tidligere Tour-vindere er ikke engang opgjort som reserver.